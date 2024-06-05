Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan beceri ve hobi kurslarına katılan bin 700 kadın, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri sergiledi. Kadınlar, Filistin’de katliama ‘dur’ demek amacıyla Filistin bayrağının renklerini temsil eden ve sembol haline gelen ‘karpuz’ figüründen ürettikleri çanta ile yaşanan drama dikkat çekti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kadınlarımızın üreterek toplumsal hayata ve ekonomiye katılımlarını daha da artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri geliştirip imkanlarımız dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesinin 12 semt merkezi ve üç kültür merkezinde Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan Bayraklılı kadınlar, eğitim dönemi boyunca yaptıkları takı-tasarım, ev aksesuarı, kıyafet, resim, ahşap boyama, çeyizlik gibi birçok farklı ürünü yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı. Sergiye Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın yanı sıra eşi Gökçe Pişkin Önal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, meclis üyeleri ve kursiyerler ile bine yakın Bayraklılı kadın katıldı.

Yaklaşık bin Bayraklılı kadının ilgi gösterdiği sergide, kursiyerler tarafından tasarlanan kıyafetler de defileyle tanıtıldı. Filistin ile dayanışmanın simgesi olan ve Filistin bayrağının bölgede yasaklanmasının ardından sembol haline gelen karpuz figüründen çanta yapan kadınlar, bunu yas temalı siyah elbise ile podyumda sergiledi. Salondakiler bu mesaja alkışlarıyla destek verdi.

“Toplumsal hayata, üretime katılması için kadınların yanında olacağız”

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, daha fazla alanda kurslar açarak, daha fazla vatandaşa ulaşmak istediklerini vurguladı. Kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Önal, “Yaklaşık bin 700 vatandaşımızın faydalandığı bu kurslarımıza kimi hobi amaçlı, kimi ise meslek edinmek ve ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla katılıyor. Daha fazla alanda kurslar açarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Özellikle kadınların toplumsal hayata, üretime ve ekonomiye katılımlarını artırmak için biz de üzerimize düşeni imkanlarımız dahilinde her zaman yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.