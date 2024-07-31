Bayraklılı Minik Sporculardan Büyük Başarı

Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları, elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu oldu. Turnuvada Bayraklılı sporcu Ayşe İrem Kurt, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

76 ilden 4 bin sporcu katıldı

Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 76 ilden 760 kulübün ve 4 binin üzerinde sporcunun katılımıyla büyük bir organizasyon olarak gerçekleşti. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları turnuvanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ayşe İrem Kurt, 50 kg kızlar kategorisinde 147 sporcu arasında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca, Ege Kovanlık 36 kg erkekler kategorisinde 152 sporcunun arasında ilk beşe girerek başarılı bir performans sergiledi. Kübra Koca ve Buğlem Selçuk ise, 27 kg ve 40 kg kızlar kategorilerinde 200’ün üzerinde sporcunun yer aldığı sıralamalarda ilk 16'ya girerek tecrübe kazandı ve kulüp başarılarına katkıda bulundu.

Başarıların ardından Başkan Önal'dan teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporcuların elde ettiği başarıların ardından duygularını paylaştı. "Sporcularımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü olarak, sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz" diyen Önal, “Bu sonuçlar, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının da bir göstergesi oluyor. Sporcularımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.