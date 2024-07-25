Bayraklı Belediyesi sporcuları, tekvando branşında büyük bir başarıya imza atarak İzmir Şampiyonu oldu. Menemen Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir Taekwondo İl Şampiyonası'nda, 47 kulüp ve 373 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Bayraklılı tekvandocular 11 madalya kazanarak en çok derece elde eden takım oldu.

Bayraklı'nın şampiyonları dereceye girdi

Yasin Örnek, Ege Kovanlık, Feyzasu Sarıkaya, Nil Yazıcı ve Ecemsu Aydın birincilik madalyalarının sahibi olurken, Buğlem Selçuk, Ayşe İrem Kurt ve Y. Bertan Turul ikincilik madalyalarını kazandı. Elif Naz Çoban, Başak Kara ve Hamza Öztep ise üçüncülük dereceleriyle Bayraklı'nın başarısını pekiştirdi.

Başkan İrfan Önal'dan destek sözü

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Azimleri ve başarıları için tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi. Önal, gençlerin başarılarının kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek, Bayraklı’da spora ve sporcuya desteklerin süreceğini vurguladı.

Gözler gelecek başarılarında

Bayraklı Belediyesi'nin bu başarısı, sporcuların özverisi ve kulübün desteğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bayraklı'nın tekvando takımı, gelecekte de bu başarıyı sürdürmek için iddialı.