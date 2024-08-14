Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KalkanDİHA'nın 42. uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Test, araçta gerçekleştirilen sistem tanımlama testleri açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Bayraktar Kalkan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, 42. uçuş testinde tüm sistem tanımlama testlerini başarıyla geçti. Selçuk Bayraktar, test anlarına ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kalkan DİHA, daha önce 2 Ağustos 2024 tarihinde 41. uçuşunda 'Orta Menzil Haberleşme Testi'ni tamamlamış ve 2 saat 30 dakika havada kalmıştı.

Bayraktar Kalkan DİHA'nın özellikleri

Bayraktar Kalkan DİHA, Taktik İHA sınıfında yer alan bir hava aracı olarak öne çıkıyor. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış ve iniş gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, elektrik motorları ile kalkış yapıp, seyir uçuş modunda yakıt motoru aktif durumda kalacak şekilde tasarlanmıştır. İniş modları arasında dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş seçenekleri bulunuyor. Uçuş kontrol sistemi, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirme yeteneğine sahip.

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Uçuş Sistemi

Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom

Otonom Kalkış ve İniş Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

Yedekli Servo Eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer İşaretleyici

Dijital Veri ve Video Link