Bayraktar Kizilelma Bir Testi Daha Başarıyla Geçti

Türkiye'nin milli gururu Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. Baykar tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KIZILELMA, yeni sistemiyle zorlu görevlerin üstesinden gelebilecek yeteneklerle donatılıyor.

Test süreci planlandığı gibi devam ediyor

Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bir uçuş testini daha başarıyla gerçekleştirdi. Bu test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla tamamlandı.

KIZILELMA geliştiriliyor

Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilme sürecinde, ilk prototiplerden elde edilen deneyimlerle önemli yapısal ve aviyonik iyileştirmeler yapıldı. Yeni art yakıcılı motor seçeneğiyle donatılan KIZILELMA, ses hızına yaklaşarak yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak. Bu sayede en zorlu hava muharebelerini başarıyla yerine getirebilecek.

Rekor sürede gökyüzüyle buluştu

2021 yılında başlayan KIZILELMA projesi, 2022 yılında üretim hattından çıktı. 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştiren bu insansız savaş uçağı, bir yıl gibi kısa bir sürede gökyüzüyle buluşarak havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı.

TEKNOFEST 2023'te havacılık tarihine geçti

KIZILELMA, TEKNOFEST 2023’te Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştirdi ve dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. 1 Mayıs 2023’te ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile filo konseptiyle uçuş yaparak geleceğin hava muharebelerine dair önemli bir adım attı. Bayraktar KIZILELMA, özellikle kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin inşa ettiği TCG Anadolu gibi gemilere inip kalkabilecek şekilde tasarlanan bu özellik, denizaşırı görevlerde kritik rol oynayacak.

İhracat şampiyonu olmaya devam ediyor

Baykar, Bayraktar KIZILELMA ile sadece yerli savunma sanayisinin değil, dünya pazarlarının da lideri olmayı sürdürüyor. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, dünya insansız hava aracı pazarında önemli bir konumda. Baykar, Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA için toplamda 35 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı. Şirket, dünya insansız hava aracı ihracatında en büyük firma konumuna yükselerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını tüm dünyaya gösterdi.