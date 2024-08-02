Türk savunma sanayisinin gurur projelerinden olan Bayraktar KIZILELMA, ikinci taksi testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden testin başarıyla geçtiğini duyurdu. KIZILELMA'nın test süreci ve teknik özellikleri hakkında detaylar haberimizde.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, insansız savaş uçağı olarak önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu test, KIZILELMA'nın uçuş testlerine geçmeden önceki kritik bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

KIZILELMA'nın teknik özellikleri

Bayraktar KIZILELMA, savunma sanayisinde dikkat çeken bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. İşte KIZILELMA'nın temel ve gelişmiş özellikleri:

Temel Uçuş Performans Kriterleri:

Havada Kalış Süresi: 5 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 Kilogram

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 8.5 Ton

Seyir Hızı: 0.6 Mach

Maksimum Hız: 0.9 Mach

Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet

Görev Yarı Çapı: 500 nm

Gelişmiş Özellikler:

Otomatik İniş ve Kalkış: İleri teknoloji ile donatılmış sistem

Düşük Görünürlük: Her hava koşulunda etkili performans

Yüksek Manevra Kabiliyeti: Zorlu operasyon koşullarına uygun

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme: Yüksek iletişim yeteneği

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti: Deniz üstü operasyonlar için tasarlanmış

AESARadar İle Yüksek Durumsal Farkındalık: Gelişmiş radar teknolojisi

Taksi testlerinin önemi

Taksi testi, bir uçağın yerdeki hareketlerini ve taksi sürecini test etmek için yapılan bir aşamadır. Bu test, uçağın park alanından kalkış yapacağı piste, iniş yaptıktan sonra pist çıkışına kadar olan tüm hareketlerini kapsar. KIZILELMA'nın bu testleri başarıyla geçmesi, uçağın operasyonel güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için kritik bir adımdır.