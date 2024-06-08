Üstelik bu müjdeli haber sadece kara yollarıyla sınırlı değil! Şehir içi toplu taşıma da bayram boyunca ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçiş hangi tarihlerde geçerli?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere KGM'ye ait otoyollar, 15 Haziran Cumartesi gece yarısından itibaren 24 Haziran Pazartesi sabah 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Şehir içi ulaşımda bayram hediyesi

Bayram coşkusu sadece kara yollarında değil, şehir içinde de yaşanacak! Başkentray, Marmaray, İZBAN gibi toplu taşıma araçları ile belediyelere ait otobüs ve metrolar, 16 Haziran Pazar gününden 19 Haziran Çarşamba gününe kadar ücretsiz olacak.

Bayram tatilinde ulaşım konforu

Kurban Bayramı tatilinde sevdiklerinize kavuşurken, hem şehirlerarası hem de şehir içi ulaşımda cebinizi düşünen bu uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Yap-işlet-devret projeleri hariç, otoyollar ve köprülerden ücretsiz geçebilir, şehir içinde de toplu taşımayı ücretsiz kullanabilirsiniz.