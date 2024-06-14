Kurban Bayramına sayılı günler kala dokuz günlük bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşların bilet talepleri doğrultusunda SunExpress 160 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Havayolu şirketinin Antalya ve İzmir'den gerçekleştirdiği uçuşlara yoğun talep devam ediyor. Talepler üzerine şirket Antalya ve İzmir'den yurt içi ve yurt dışı uçuş noktalarına sefer planlaması yaptı.

SunExpress'in İzmir merkezli uçuşlarında ise Van, Kars, Erzurum, Adana, Malatya ve Gaziantep'e ek seferler yapılacak.