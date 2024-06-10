Yaz tatili ile Kurban Bayramı'nın aynı tarihlerde olması, turizmcilerin iç pazarda büyük bir hareketlilik beklediğini gösteriyor. Bodrum'un önde gelen otellerinden MGallery The Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, bu hareketliliği değerlendirerek vatandaşlara erken rezervasyon yapma tavsiyesinde bulunuyor.

Delibalta'dan Erken Rezervasyon Çağrısı

Delibalta, sezonun olumlu geçeceğine inanıyor ve turizmin iyi bir ivme kazanacağını belirtiyor. Özellikle Kurban Bayramı'nın, okulların yaz tatiline girmesiyle Bodrum'da büyük bir yoğunluk yaşanacağını ifade ediyor ve yaklaşık 1 milyon turistin Bodrum'u ziyaret edeceğini öngörüyor.

Murat Delibalta, MGallery The Bodrum otelinin rezervasyonlarının dolmaya başladığını paylaşıyor ve tatilcilerin son güne kadar beklememeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, otellerindeki değerli sanat eserleriyle ilgili bilgi vererek, otelin sanatla buluşmasını daha da güçlendirmek istediklerini söylüyor.