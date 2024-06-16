İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazı saat **06:21'**de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu vakit, güneşin doğuşuyla birlikte başlayacak ve şehirdeki bin 920'den fazla camide aynı anda gerçekleştirilecek.
İzmir Bayram Namazı Saatleri Diğer Şehirlerden Farklı!
İzmir'de bayram namazı saati, diğer şehirlerden farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul'da bayram namazı 06:07'de, Ankara'da ise 05:54'te kılınacak. Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güneşin doğuşuna göre belirleniyor ve her şehir için farklılık gösteriyor.
Bayram Namazı Nerede Kılınır?
İzmir'de bayram namazı, şehir genelindeki tüm camilerde kılınabilir. Ancak, bazı büyük camilerde daha yoğun katılım olabilir. Bu nedenle, bayram namazını kılmak istediğiniz camiyi önceden belirlemeniz ve erken gitmeniz faydalı olacaktır.
Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
Bayram namazı, iki rekât olarak kılınır. Namazın kılınışı hakkında bilgi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesini veya cami görevlilerini ziyaret edebilirsiniz.
BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 16 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Bayram Namazı Saati
|İzmir
|06:21
|İstanbul
|06:07
|Ankara
|05:54
|Adana
|05:52
|Adıyaman
|05:38
|Afyonkarahisar
|06:07
|Ağrı
|05:14
|Aksaray
|05:54
|Amasya
|05:41
|Antalya
|06:11
|Ardahan
|05:12
|Artvin
|05:15
|Aydın
|06:20
|Balıkesir
|06:15
|Bartın
|05:52
|Batman
|05:27
|Bayburt
|05:24
|Bilecik
|06:05
|Bingöl
|05:26
|Bitlis
|05:21
|Bolu
|05:57
|Burdur
|06:10
|Bursa
|06:09
|Çanakkale
|06:20
|Çankırı
|05:50
|Çorum
|05:44
|Denizli
|06:15
|Diyarbakır
|05:30
|Düzce
|05:59
|Edirne
|06:15
|Elazığ
|05:32
|Erzincan
|05:28
|Erzurum
|05:21
|Eskişehir
|06:04
|Gaziantep
|05:43
|Giresun
|05:30
|Gümüşhane
|05:26
|Hakkâri
|05:17
|Hatay
|05:50
|Iğdır
|05:10
|Isparta
|06:09
|Kahramanmaraş
|05:44
|Karabük
|05:52
|Karaman
|06:00
|Kars
|05:12
|Kastamonu
|05:47
|Kayseri
|05:47
|Kilis
|05:45
|Kırıkkale
|05:52
|Kırklareli
|06:12
|Kırşehir
|05:51
|Kocaeli
|06:04
|Konya
|06:01
|Kütahya
|06:07
|Malatya
|05:37
|Manisa
|06:19
|Mardin
|05:29
|Mersin
|05:55
|Muğla
|06:19
|Muş
|05:23
|Nevşehir
|05:50
|Niğde
|05:52
|Ordu
|05:32
|Osmaniye
|05:48
|Rize
|05:21
|Sakarya
|06:02
|Samsun
|05:37
|Siirt
|05:23
|Sinop
|05:40
|Sivas
|05:28
|Şanlıurfa
|05:38
|Şırnak
|05:22
|Tekirdağ
|06:13
|Tokat
|05:39
|Trabzon
|05:24
|Tunceli
|05:30
|Uşak
|06:11
|Van
|05:16
|Yalova
|06:07
|Yozgat
|05:47
|Zonguldak
|05:55