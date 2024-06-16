İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazı saat **06:21'**de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu vakit, güneşin doğuşuyla birlikte başlayacak ve şehirdeki bin 920'den fazla camide aynı anda gerçekleştirilecek.

İzmir Bayram Namazı Saatleri Diğer Şehirlerden Farklı!

İzmir'de bayram namazı saati, diğer şehirlerden farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul'da bayram namazı 06:07'de, Ankara'da ise 05:54'te kılınacak. Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güneşin doğuşuna göre belirleniyor ve her şehir için farklılık gösteriyor.

Bayram Namazı Nerede Kılınır?

İzmir'de bayram namazı, şehir genelindeki tüm camilerde kılınabilir. Ancak, bazı büyük camilerde daha yoğun katılım olabilir. Bu nedenle, bayram namazını kılmak istediğiniz camiyi önceden belirlemeniz ve erken gitmeniz faydalı olacaktır.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, iki rekât olarak kılınır. Namazın kılınışı hakkında bilgi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesini veya cami görevlilerini ziyaret edebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 16 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

Şehir Bayram Namazı Saati İzmir 06:21 İstanbul 06:07 Ankara 05:54 Adana 05:52 Adıyaman 05:38 Afyonkarahisar 06:07 Ağrı 05:14 Aksaray 05:54 Amasya 05:41 Antalya 06:11 Ardahan 05:12 Artvin 05:15 Aydın 06:20 Balıkesir 06:15 Bartın 05:52 Batman 05:27 Bayburt 05:24 Bilecik 06:05 Bingöl 05:26 Bitlis 05:21 Bolu 05:57 Burdur 06:10 Bursa 06:09 Çanakkale 06:20 Çankırı 05:50 Çorum 05:44 Denizli 06:15 Diyarbakır 05:30 Düzce 05:59 Edirne 06:15 Elazığ 05:32 Erzincan 05:28 Erzurum 05:21 Eskişehir 06:04 Gaziantep 05:43 Giresun 05:30 Gümüşhane 05:26 Hakkâri 05:17 Hatay 05:50 Iğdır 05:10 Isparta 06:09 Kahramanmaraş 05:44 Karabük 05:52 Karaman 06:00 Kars 05:12 Kastamonu 05:47 Kayseri 05:47 Kilis 05:45 Kırıkkale 05:52 Kırklareli 06:12 Kırşehir 05:51 Kocaeli 06:04 Konya 06:01 Kütahya 06:07 Malatya 05:37 Manisa 06:19 Mardin 05:29 Mersin 05:55 Muğla 06:19 Muş 05:23 Nevşehir 05:50 Niğde 05:52 Ordu 05:32 Osmaniye 05:48 Rize 05:21 Sakarya 06:02 Samsun 05:37 Siirt 05:23 Sinop 05:40 Sivas 05:28 Şanlıurfa 05:38 Şırnak 05:22 Tekirdağ 06:13 Tokat 05:39 Trabzon 05:24 Tunceli 05:30 Uşak 06:11 Van 05:16 Yalova 06:07 Yozgat 05:47 Zonguldak 05:55