Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, bayramı memleketinde geçirmek isteyen veya bayramda araçsız kalmak istemeyenler kiralık araçlara yöneldi. Araçların bayram rezervasyonları yüzde 90’ı aşarken, kiralama firmaları taleplere yetişmeye çalışıyor.

Fiyatlar Yüksek Talepler Yoğun

Araçların fiyatı iki katına çıktı. Fiyatlar, araçların marka ve modeline göre farklılık gösterirken, ekonomi sınıfı araçlar günlük bin 500 TL’den, üst sınıflar ise 3 bin TL’den başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Fiyatlar gün geçtikçe tırmanırken, yurt dışından gelen tatilcilerinde yoğunluğu artırdığı öğrenildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki kiralama firmasında görev yapan Harun Taşdemir, bayram öncesi ciddi manada bir yoğunluk yaşandığını söyledi. Araçlarıyla uzun yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Taşdemir, mağdur olmamak için mutlaka güvenilir firmalardan kiralama yapılması gerektiğini söyledi.