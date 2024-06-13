İzmir İl Başkanı Ahmet Demir'e göre, bayram süresince İzmir'de 5 binin üzerinde aracın kiralanması öngörülüyor. Ekonomik sınıf araçların günlük kiralama fiyatları 1,300 TL ile 1,500 TL arasında değişirken, orta ve üst segment araçlar için günlük fiyatlar 2,000 TL ile 5,000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Dolandırıcılık Riskine Karşı Önlemler

Ahmet Demir, vatandaşları araç kiralarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yurt dışından araç kiralamak isteyenlerin, kurumsal ve güvenilir firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. İnternet üzerinden yapılan kiralamalarda firmaların güvenilirliğini araştırmak ve kurumsal sitelerden rezervasyon yapmak önem taşıyor. Dolandırıcılık girişimlerine karşı müşterilere, kesinlikle kapora ödemesi yapmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

FİYATLAR BİN 300 TL'DEN BAŞLIYOR

İzmir'de kiralık araç fiyatları hakkında da bilgi veren Demir, "Ekonomik sınıf araçlar günlük olarak bin 300 TL ile bin 500 TL arasında kiralanıyor. Orta segment araçlarda fiyatlar günlük 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Üst segment araçlar da 3 bin TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'de bayramda 5 binin üzerinde araç kiralanmasını öngörüyoruz. Vatandaşlar bayram için 7-10 gün arasında araç kiralıyor. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ise en az 4 hafta ile 6 hafta arasında kiralama yapıyor. Bu müşterilerimiz bayramda ekonomik sınıf geniş aile araçlarını tercih ediyor" açıklamalarında bulundu.

'MÜŞTERİLER ARAÇ KİRALAMADA KAPORA ATMASIN'

Araç kiralama yapılırken dolandırılmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Demir, "Özellikle yurt dışından araç kiralamak isteyen gurbetçi müşterilerimiz internet üzerinden araç kiralamak istediklerinde kurumsal firmaları tercih etmeli ve araç kiralama firmasını iyice araştırmalı. Çünkü dolandırıcılar kurumsal firmaların sitesini kopyalayıp, insanları dolandırabiliyor. Bizler müşterilerimizden, kesinlikle kapora atmamalarını istiyoruz. Rezervasyon yapmak istediklerinde firmayı iyice araştırsınlar. Federasyon olarak her yerde logomuz, tüm illerde de temsilciklerimiz var. Logomuzun olduğu firmaları tercih edebilirler" diye konuştu.