Bayram öncesi son işlem gününde döviz kurları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. 14 Haziran Cuma günü itibariyle, döviz piyasasında dolar ve euro fiyatları nasıl şekillendi? İşte güncel rakamlar...

Dolar ve Euro fiyatları

Serbest piyasada bayram öncesi son işlem günü olan 14 Haziran Cuma günü dolar 32,50 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 32,5020 TL olarak kaydedildi. Euro ise alışta 34,8800 TL, satışta ise 34,8820 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dünkü durum

Dün doların satış fiyatı 32,2980 TL, euro'nun satış fiyatı ise 34,7930 TL olarak kayıtlara geçmişti. Haftanın son gününde ise döviz kurlarındaki bu değişim, ithalat ve ihracat yapan firmalar başta olmak üzere, birçok kişi için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Döviz kurlarının önemi

Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olan döviz kurları, hem yatırımcılar hem de iş dünyası tarafından yakından izleniyor. Dolar ve euro'daki değişimler, ekonomideki dalgalanmalar ve global gelişmeler doğrultusunda hareket ederken, döviz kurları özellikle bayram öncesi dönemde büyük önem taşıyor.