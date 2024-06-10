Ticaret Bakanlığına bağlı denetim ekipleri, İstanbul genelinde kafe ve restoranlarda fiyat listelerinin görünür şekilde işletme girişine ve masaların üzerine yerleştirilip yerleştirilmediğini ve ek ücret uygulamalarını inceledi.

Fiyat tarifeleri yakından incelendi

Ekipler, öncelikli olarak fiyat tarifelerinin işletmenin giriş kapısının önüne ve masaların üzerine tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde konulup konulmadığını kontrol etti. Tarife belgelerinde belirtilen fiyatlarla kasa fiyatları arasındaki uyum ve fiyat değişim tarihleri de denetimlerin kapsamındaydı. Ürünlerin maliyetleri de dikkate alınarak haksız fiyat uygulamaları da incelendi.

Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Bakırköy'deki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimlerini artırdıklarını belirtti. Menteşe, şikayetlerin yoğunlaştığı bazı kafe ve restoranların da özel olarak denetlendiğini ifade etti.

“Kurallara uyum oranı artıyor”

İsmail Menteşe, 1 Mayıs-31 Mayıs döneminde İstanbul genelinde 7 bin 209 işletmenin denetlendiğini, 19 bin 357 aykırılığın tespit edildiğini ve toplamda 42 milyon 43 bin 404 liralık idari işlem uygulandığını açıkladı.

Restoran ve kafelerdeki fiyat listelerinin görünür şekilde konulması ve servis ücreti adı altında ek ücret alınmaması gerektiğini vurgulayan Menteşe, menü fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyumlu olmasının önemine değindi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak adına işletmelere gitmeden önce fiyat listelerini kontrol etmelerini tavsiye etti.

Şikayetler için “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”

Menteşe, tüketicilere herhangi bir sürprizle karşılaşmamaları için sipariş vermeden önce menüyü istemeleri ve dışarıdaki liste ile karşılaştırmaları gerektiğini söyledi. Sorun yaşayan vatandaşların "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" veya e-Devlet üzerinden şikayette bulunabileceğini belirtti.

Denetimler aralıksız devam edecek

İsmail Menteşe, işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uyum oranının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.