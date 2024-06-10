Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Ankara başta olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilen denetimlerde, ürün fiyatları ve etiketler titizlikle incelendi. Bu denetimler, tüketicilerin doğru bilgiye erişmesini sağlamak ve ticari etiğin korunmasını amaçladı.

Fahiş Fiyat Kontrolü

Gövde Metni: Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki marketleri ziyaret ederek, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti. Özellikle Kurban Bayramı öncesi talebin arttığı dönemde, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı. Ürünlerin fiyatlarının adil bir şekilde belirlenip belirlenmediği titizlikle incelendi.

Etiket Uyumunun Sağlanması

Gövde Metni: Denetimler sırasında, ürünlerin raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum da kontrol edildi. Tüketicilerin etiket üzerinde belirtilen fiyattan alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla, etiket denetimleri özellikle önem taşıdı. Ayrıca, meyve ve sebze reyonlarında ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Tüketicinin Haklarının Korunması

Gövde Metni: Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, tüketicilerin haklarının korunması ve ticari etiğin sağlanması adına önemli bir adım oldu. Tüketicilerin doğru bilgiye erişmesi ve adil fiyatlarla alışveriş yapabilmesi içi

"İdari yaptırım uyguluyoruz"

Ankara İl Ticaret Müdürü Vekili Elif Tan, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketiyle ilgili denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup, bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra fiyat etiketinde malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı, birim fiyatı ve satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup, bulunmadığını inceliyoruz. Ayrıca etiket fiyatıyla kasa fiyatının uyumlu olup, olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.