Kurban Bayramı için uçak bileti kampanyalarını birkaç havayolu şirketi ve seyahat acentesi düzenlemektedir. İşte bazı öne çıkan fırsatlar:

1. Türk Hava Yolları (THY)

THY, popüler rotalarda avantajlı uçak bileti kampanyaları sunmaktadır. Öğrenciler, gaziler, şehit ve gazi yakınları, engelli yolcular için özel indirimler mevcut. Öğrencilere özel indirimler ve ekstra bagaj hakkı gibi avantajlar da sunuluyor.

Türk Hava Yolları (turkishairlines.com):

İstanbul - İzmir: 2.100 TL

Ankara - Antalya: 1.700 TL

İstanbul - Bodrum: 2.250 TL

İstanbul - Trabzon: 2.100 TL

İzmir - Konya: 2.050 TL

Tarihler: 15-18 Haziran arası gidiş-dönüş fiyatları.

Kaynak: Türk Hava Yolları

2. Pegasus

Pegasus Havayolları, kampanyalı uçak biletlerini düzenli olarak güncellemektedir. Güncel kampanyaları takip etmek ve bilet almak için Pegasus'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pegasus, Kurban Bayramı dönemine özel indirimli fiyatlar sunuyor. Örneğin, İstanbul - Antalya hattında bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla biletler bulunabiliyor​.

Pegasus Airlines (flypgs.com):

İstanbul - İzmir: 1.650 TL

Ankara - Antalya: 1.200 TL

İstanbul - Bodrum: 1.850 TL

İstanbul - Trabzon: 1.650 TL

İzmir - Konya: 1.550 TL

Tarihler: 15-18 Haziran arası gidiş-dönüş fiyatları.

Kaynak: Pegasus Airlines



3. Tatil Sepeti

Tatil Sepeti, yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri için çeşitli indirimler sunuyor. Özel olarak Kurban Bayramı dönemine yönelik erken rezervasyon indirimleri bulunmakta.

İstanbul - İzmir: 7 Temmuz gidiş ve 12 Temmuz dönüş, 2 bin 200 TL civarında.

İstanbul - İzmir: 7 Temmuz gidiş ve 12 Temmuz dönüş, 2 bin 200TL civarında​.

Tatilsepeti.com:

İstanbul - Antalya: 1.500 TL

Ankara - İzmir: 1.200 TL

İstanbul - Bodrum: 1.800 TL

İzmir - Trabzon: 1.650 TL

Tarihler: 15-18 Haziran arası gidiş-dönüş fiyatları.

Kaynak: Tatilsepeti.com

4. Jolly Tur



Jolly Tur, Kurban Bayramı için hem yurt içi hem de yurt dışı turlar düzenlemektedir. Ukrayna, Tayland gibi vizesiz destinasyonlara özel kampanyalar bulunuyor. Ayrıca, "Şimdi Al Sonra Öde" gibi ödeme kolaylıkları sunuluyor.

5. En Uygun

Bu sitede, birçok farklı havayolu şirketinin uçuşları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. İstanbul'dan Antalya, İzmir, Bodrum gibi popüler yurt içi destinasyonlara uygun fiyatlı biletler bulabilirsiniz. En Uygun ayrıca fiyat grafiği ile yakın tarihlerdeki uçuşların günlük tahmini fiyatlarını da gösteriyor, bu sayede en uygun tarihlerde uçak bileti almanız kolaylaşıyor​.

Kars - Ankara: 7 Temmuz gidiş ve 12 Temmuz dönüş, 2 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla​.

İstanbul - Belgrad (yurt dışı): 12-16 Haziran tarihleri arasında 2 bin 500 TL - 3 bin 500 TL arası fiyatlar​la satışta.



6. ETS Tur

ETS Tur üzerinden de Kurban Bayramı dönemine özel kampanyalı uçuşlar bulabilirsiniz. Örneğin, Elazığ - Ankara arasında uygun fiyatlı uçak biletleri mevcut. Ayrıca yurt içi tatil yerlerine yönelik uçak biletleri için de indirimler bulunuyor​.

İzmir - Konya: 6 Temmuz gidiş ve 11 Temmuz dönüş, 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla​.

Diyarbakır - Antalya: 7 Temmuz gidiş ve 12 Temmuz dönüş, 3 bin TL'den başlayan fiyatlarla​.

EtsTur:

İstanbul - İzmir: 1.600 TL

Ankara - Antalya: 1.250 TL

İstanbul - Bodrum: 1.900 TL

İzmir - Konya: 1.500 TL

Tarihler: 15-18 Haziran arası gidiş-dönüş fiyatları.

Kaynak: EtsTur

Fiyatlar ve kampanyalar havayolu şirketlerine ve bilet rezervasyon tarihlerine göre değişiklik gösterebilir. Uygun fiyatlı biletleri yakalamak için belirtilen sitelerde aramalar yaparak en güncel ve avantajlı fiyatları bulabilirsiniz.



Bu kampanyalardan yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için ilgili firmaların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.