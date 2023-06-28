Bayram geldi, hoş geldi. Bayramlar; sarılmak, barışmak, dayanışma içindir.

Analar, nineler, dedeler pencere kenarında evlat, torun bekler oldu.

Bir telefonla veya mesajla bayramlar kutlanıyor.

Özel günler değerlidir.

Bir minnoşun;

merhaba, iyi bayramlar demesi kalbin derinliğidir.

Gelenek ve göreneklerdir insanları sevgiyle saygıyla doyuran.

Sevgide mecburiyet yoktur.

Ama saygıda mecburiyet vardır.

Sosyal yaşam saygı ister.

Yürekte sevgi.

Bayram artık bayramdan çok tatil sevinci taşıyor.

Hele uzun tatil günleri eklenirse.

Tadından geçilmiyor bazıları için.

Turistlik ilçeler bu uzun tatillerde konukları ağırlama çabasında boğuluyor.

Ben Foça da yaşıyorum.

Böyle günlerde inanın su, alt yapı değil hava yetmiyor.

İnsanlar güruh halinde amaçsızca yürüyor.

Kemeraltı gibi.

Kemeraltı n da en azından alışveriş eden çıkıyor arada.

Araba parkı ise ayrı sorun.

Çekinmeseler bahçelere girecekler.

Tüm oteller, restronlar özel park yeri yapmalılar.

Park sorununu çözmek ilçeler için olmazsa olmaz oldu.

Deniz kenarı ,kumlar sigara mezarlığı durumunda.

Çiğdemleri çitleyip yerlere atmayı ise yazmak bile abes.

Her ağacın altı şişe, çocuk bezi.

Belediyeler ne yapsın?

Temizlik görevlisi temizliyor, arkasını dönünce çöp atıyorlar.

Sosyo kültür yapı nasıl eğitilecek bilemedim.

Toplum bilinci ve birey olma terbiyesi ayrı bir olay.

Çöp ve çöp kültürü ile bilinçlendirme projeleri gerekli.

Bayramdan nerelere geldik...

Sevgili okurlarım;

Hepinize ailenizle sağlıklı mutlu ve her daim saygıyla sevgiyle hatırlanan bayramlar dilerim.