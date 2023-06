Kurban bayramının yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimi ile bunun yanı sıra tatlı tüketimi de artmaktadır.

Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp kurban bayramında da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. Gidilen bayram ziyaretlerinde hamur tatlıları ve çikolata yerine sütlü tatlılar ve meyve tercih edilmelidir. Hayır diyemediklerimizde porsiyonu küçük tutup bol bol su içip yürüyüş yapmak ihmal edilmemelidir.

Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindiriminde zorluk yaratır. Midede şişkinlik hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir.

Etler büyük parçalar halinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişirimlik miktarlara bölünüp buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolabında -2 °C'de 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 °C'de saklanabilmektedir.

Kolesterol hastaları ile kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınılmalıdır.

Kurban etini pişirirken dikkat !

Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine başka yağ eklenmeden kendi suyunda ve yağında kısık ateşte pişirme yapılmalıdır.

Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır.

Etler C ve E vitamini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanması hem de sebzelerde bulunan C vitamini demirin emilimini arttırır.

Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

Hepinize sağlıkla geçirebileceğiniz güzel bayramlar diliyorum.