Kurban Bayramı süresince yoğun bir nakit ihtiyacı yaşandı ve bu durum özellikle yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Bu süreçte birçok kişi, yüksek tutarlı ödemeler için bankalardan nakit para çekmek zorunda kaldı.

Bankaların alacağı yeni tedbirler

Para Çekme Limitlerinin Artırılması: Bayram sonrası özel bankalar, günlük para çekme limitlerini artırmaya karar verdi. Örneğin, şu anda 7 bin 500 lira olan günlük çekim limiti, yüzde 100 artışla 15 bin liraya yükselecek. Bazı bankalar ise günlük çekim limitini 20 bin liraya kadar çıkarmayı planlıyor. Nakit Para Talebinin Karşılanması: Bankalar, yoğun nakit talebini karşılamak için ATM'lerde düzenlemeler yapıyorlar. Özellikle 200 lira banknotlar için ayrılan slotları artırarak, bu banknotların kullanımını teşvik ediyorlar. Ancak, fiziki para talebi genel olarak karşılanmada zorluklar yaşanıyor. Komisyon Bedelleri ve Diğer Uygulamalar: Yüksek miktarlarda para çekimlerinde ödenen komisyon bedelleri de dikkat çekiyor. Bankalar, müşterilerin daha rahat ve uygun koşullarda nakit para ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bankaların aksiyonları ve beklentiler

Bayram süresince yaşanan nakit sıkıntısı ve yüksek talep, bankaları günlük para çekme limitlerini gözden geçirmeye ve artırmaya yönlendirdi. Bu adımın, kullanıcıların nakit ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.