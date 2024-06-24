Peki, 24 Haziran Pazartesi günü dolar ve Euro fiyatları ne durumda?

Kurban bayramı tatili sonrası piyasalar

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte bankalar ve Borsa İstanbul işlemlerine yeniden başladı. Dokuz günlük tatilin ardından kamu kesimi de bugün itibarıyla işbaşı yaptı.

Dolar ve Euro’da son durum

Vatandaşların, ithalatçıların, ihracatçıların ve yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurları, haftanın ilk günü itibarıyla dikkat çekici hareketler sergiliyor. 24 Haziran Pazartesi sabahı itibarıyla döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

Dolar: Haftaya değer kaybıyla başlayan dolar, saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,8040 TL'den işlem görüyor.

Haftaya değer kaybıyla başlayan dolar, saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,8040 TL'den işlem görüyor. Euro: Euro, yüzde 0,1 artışla 35,1190 TL'den işlem görüyor.

Euro, yüzde 0,1 artışla 35,1190 TL'den işlem görüyor. Sterlin: Sterlin ise yüzde 0,1 azalışla 41,5320 TL'den işlem görmekte.

Küresel piyasaların etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gidebileceği beklentisi artarken, Fed yetkililerinin temkinli açıklamaları piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi, yatırımcıların odağında olacak.