Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre, 15-22 Haziran arasındaki 8 günlük tatilde akaryakıt satışlarının yaklaşık yüzde 72’si motorin, yüzde 28’i ise benzin oldu. Türkiye’de günlük ortalama benzin satışı 19 milyon litre, motorin satışı ise 52 milyon litre civarında. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise bu rakamlar önemli ölçüde artış gösterdi.

Toplam akaryakıt satışı 659 milyon litrenin üzerinde

Kurban Bayramı boyunca toplam 473 milyon litre motorin ve 186 milyon litre benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 659 milyon litreyi geçti. Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını en çok 20 Haziran Cuma günü motorinle, 15 Haziran Cumartesi günü ise benzinle doldurdu. Bu tarihlerde, sırasıyla 76 milyon litre motorin ve 31 milyon litre benzin satıldı.

En yüksek benzin satışı İstanbul’da

15-22 Haziran arasında Türkiye genelinde yaklaşık 9,6 milyar liralık akaryakıt satışı yapıldı. Motorinin litre fiyatı yaklaşık 41,7 lira, benzinin litre fiyatı ise 41,3 lira olarak gerçekleşti. En fazla motorin satışı 53 milyon litre ile İstanbul’da yapılırken, Ankara ve İzmir de yüksek satış rakamlarına ulaştı. Benzin satışında da İstanbul yine zirvede yer aldı, onu Ankara ve İzmir takip etti.