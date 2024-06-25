İçişleri Bakanlığı'nın Mobil Göç Noktası Araçları ile gerçekleştirdiği Kalkan-24 operasyonları, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde yoğun bir şekilde devam etti. İstanbul dahil olmak üzere 60 ilde 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan denetimler neticesinde bin 456 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri için süreç başlatıldı.

60 ilde denetim gerçekleştirildi

Kurban Bayramı tatilinde gerçekleştirilen bu operasyonlarla ilgili olarak Bakan Yerlikaya, "Ülkemize yönelik düzensiz göçü önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 60 ilde titizlikle denetimler gerçekleştirdik. Bu çerçevede yapılan kimlik kontrolleri sonucunda bin 456 kişiyi yakalayarak gerekli işlemleri başlattık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Operasyonların hedefinin sadece kaçak göçmenleri yakalamak olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, aynı zamanda vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Bu bağlamda Mobil Göç Noktası Araçları, güvenlik güçlerinin etkinliğini artıran önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülke dışına çıkarılması sürecinde işlemlerin hızlı ve adil bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, İl Göç İdaresi Müdürlükleri'nin koordinasyonunda bu sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.