İZMİR (AA) - Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan 50 bin nüfuslu Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladı.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan İzmir'in Çeşme ilçesi, ince kumu, turkuaz rengi denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle konuklarını cezbediyor.

Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, Kurban Bayramı tatilini bir hayli yoğun geçirdi.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlara gelenler ise yer bulmakta zorlandı.

Bayram tatilinde 288 bin 915 aracın giriş yaptığı Çeşme, bu 9 günde yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Daha çok yerli turistin akınına uğrayan tatil beldesi, son zamanlarda farklı ülkelerden insanları misafir ediyor.

- Hareketlilik sezon boyunca devam edecek

Otel ve sokaklarında yabancı turistlerin gözlemlendiği Çeşme'de asıl hedef ise bu sayede turizm sezonunu uzatmak.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, bayram tatilinde yakaladıkları havanın sezon boyunca devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Bu dönemde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, ilçe genelinde yoğunluk yaşandığını anlatan Demir, "Bayram, turizm için bir enerji. Bu enerjiyi muhakkak sezonda almamız gerekiyordu. Bayram sonu, temmuz, ağustos yani yüksek sezon diye tabir ettiğimiz günlere de şu anda rezervasyon alıyoruz. Her şey iyi gidiyor, dileriz sezon sonu geldiğinde 'güzel bir sezon geçirdik' mesajını, sizlerle paylaşırız." dedi.

Daha çok iç turizme hitap ettiklerini anımsatan Demir, Çeşme'de "her şey dahil" otel olmamasına rağmen yurt dışından da rezervasyonlar aldıklarını ifade etti.

Yabancı ziyaretçi sayısını da arttırmak istediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim 50 bin yatağımız varsa bunun yüzde 15'i kadarı yabancı rezervasyon. Her şey adım adım başlar. Biz buna başladık, dileğimiz önümüzdeki yıllarda bunu yüzde 25'lere, yüzde 30'lara yükseltip sezonu da 3 aydan 4 aya, 4 aydan 5 aya doğru ilerleterek turistlerle daha yoğun bir sezonu yaşayabilmek için bir mücadelemiz, bir uğraşımız var."

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Çeşme'de dolulukların son gün arttığını söyledi.

Çeşmeli turizmcinin 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzünün güldüğünü anlatan Belge, "50 bin civarında olan nüfusumuz 1 milyonu yine aştı. Güzel, faydalı bir 9 gün geçirdik. Rakamlar geceleme bazında 2023 yılını geçeceğimizi gösteriyor. Kurban Bayramı tatilinin uzun olması işimize yaradı." diye konuştu.

İlçede hizmet veren bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da bayram tatilinin 9 gün olması ve o dönemde okulların da kapalı olması sayesinde yüzde yüz doluluğa ulaştıklarını söyledi.

Yoğun geçen bu sürecin ardından 1 haftalık bir sakinlik yaşayacaklarını anlatan Tuğgan, "Oteller, plajlar, çarşılar ve yollar hep doluydu, her taraf cıvıl cıvıldı, güzel bir dönem geçirdik. Temmuz başından itibaren de artık yazlıkçıları ağırlamaya başlayacağız, onunla ilgili de yoğun rezervasyonlar var." dedi.