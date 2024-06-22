BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 10.569,23 puanı ve en yüksek seviyesi olan 10.792,92 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan kapattı.

Altın, Dolar ve Euro'nun performansı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2.458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,13 artışla 16.310 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4.010 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4.090 liraya çıktı.

Dolar/TL, yüzde 0,45 artışla 32,8330 liraya yükselirken, Euro/TL yüzde 0,60 artışla 35,1160 liraya çıktı.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,78 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

Haftalık kazançlar kategorilere göre dağıldı

Borsa İstanbul (BIST 100) : Yüzde 2,87 değer kazandı.

: Yüzde 2,87 değer kazandı. Altın (Gram Fiyatı) : Yüzde 0,33 artışla 2.458 TL oldu.

: Yüzde 0,33 artışla 2.458 TL oldu. Cumhuriyet Altını : Yüzde 2,13 artışla 16.310 TL'ye yükseldi.

: Yüzde 2,13 artışla 16.310 TL'ye yükseldi. Çeyrek Altın : 4.090 TL'ye çıktı.

: 4.090 TL'ye çıktı. Dolar/TL : Yüzde 0,45 artışla 32,8330 TL oldu.

: Yüzde 0,45 artışla 32,8330 TL oldu. Euro/TL : Yüzde 0,60 artışla 35,1160 TL'ye yükseldi.

: Yüzde 0,60 artışla 35,1160 TL'ye yükseldi. Yatırım Fonları : Yüzde 1,50 değer kazandı.

: Yüzde 1,50 değer kazandı. Bireysel Emeklilik Fonları: Yüzde 1,78 değer kazandı.

Son olarak en çok kazandıran yatırım aracı ise yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.