14-23 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili, Türkiye genelindeki havalimanlarında büyük bir hareketlilik yarattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu dönemde toplam 52 bin 819 uçuş gerçekleştiğini ve 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Turizm merkezleri rekor kırdı

Bayram tatili, özellikle turizm bölgelerindeki havalimanlarında yoğun ilgi gördü. İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 434 bin yolcu ağırlanırken, 23 Haziran'da 261 bin 916 yolcu ile 2024 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı. Antalya Havalimanı ise 22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ile kendi rekorunu kırdı.

Diğer havalimanları da yükselişte

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 408 bin 920, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum ve Muğla Dalaman Havalimanları da rekor yolcu sayılarına ulaşarak bayram tatilinin yoğunluğunu gözler önüne serdi.