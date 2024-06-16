Bayram tatilini yüzerek ve güneşlenerek geçirmek isteyen İstanbullular, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na ve Büyükçekmece Albatros Plajı'na akın etti. Ücretsiz giriş imkanı sunan Küçükçekmece Menekşe Plajı, özellikle 9 günlük tatil süresince büyük ilgi gördü. Sahil boyunca kimi gençler denize girip serinlerken, kimileri ise güneşin tadını çıkararak tatilin keyfini sürdü.

Havadan görüntülendi

Plajlardaki yoğunluk, dron ile havadan çekilen görüntülerle belgelenirken, sahil şeridinde adım atacak yerin kalmadığı görüldü. İstanbul’un sıcak havasından bunalan çok sayıda vatandaş, plajlarda serinleyerek rahatlamayı tercih etti. Tatillerini İstanbul plajlarında geçiren bazı vatandaşlar, il dışına çıkma imkanlarının olmadığını, bu nedenle tatillerini şehir içinde değerlendirdiklerini söyledi.