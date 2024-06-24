Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası hizmet veren 13 bin 855 otobüsün denetlendiğini açıkladı. Denetimler sonucunda Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren işletmelere toplamda 23 milyon 453 bin 8 lira ceza kesildi.

Sıkı denetim ve önlemlerle güvenli seyahat

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili öncesi ve sonrasında alınan tedbirler sayesinde vatandaşların huzurlu bir yolculuk geçirdiğini belirtti. Uraloğlu, "Bakanlık ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz 7/24 sahadaydı. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir tatil geçirmeleri için yoğun denetimler gerçekleştirdik" dedi.

3.8 milyon yolcu taşındı

Bayram tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Uraloğlu, 14-23 Haziran tarihlerinde 107 bin 896 sefer yapıldığını ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcunun taşındığını bildirdi.

Fahiş fiyat ve korsan taşımacılıkla mücadele

Uraloğlu, bayram tatilinde fahiş fiyatla bilet satışlarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerin de aralıksız sürdüğünü vurguladı. U-ETDS sistemi üzerinden yapılan elektronik denetimlerin yanı sıra yolcu terminalleri, yol kenarları ve kara yolları denetim istasyonlarında 13 bin 855 otobüs denetlendi. "Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik" diye ekledi.

Denetimler yıl boyunca sürecek

Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira ceza kesildiğini belirten Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını, yıl boyunca etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. "Fahiş fiyatların önüne geçmek, yolcu taşımacılığında düzeni sağlamak ve emeklilere yönelik indirimleri uygulamak için denetimlerimiz devam edecek" dedi.