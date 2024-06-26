Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerden tatilci akını oldu. 60 bin nüfuslu 'Sakin Şehir' Seferihisar, tatilcilerin yoğun ilgisiyle birlikte nüfusunu 8 kat artırarak yaklaşık 480 bine ulaştı.

Tatilci akını ve trafik yoğunluğu

9 günlük bayram tatili boyunca binlerce araç Seferihisar'a giriş yaptı. Sahiller ve halk plajları, tatilcilerin akını nedeniyle dolup taştı. Neredeyse adım atacak yer kalmayan plajlar, tatilcilerin yoğun ilgisini gözler önüne serdi.

Seferihisar'ın cazibesi

Seferihisar, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile bilinen bir tatil beldesi olarak özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görüyor. Bu bayram tatilinde de bölgeye olan ilgi, ilçe nüfusunu 8 kat artırarak rekor seviyelere ulaştı.