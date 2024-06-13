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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

DÜZCE /BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyol u'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

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