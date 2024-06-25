BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinde 9 gün boyunca yoğun şekilde tatilcileri ağırlayan iç turizmin gözde merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde turizm sezonunda yüzde 80'lere varan doluluk bekleniyor.



Kuzey Ege'de doğal güzelliklere sahip doğası, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, gün batımını izlemek için tercih edilen Şeytan Sofrası, 17 kilometrelik kumsalıya Sarımsaklı plajları, Ege mutfağının seçkin damak tatları, kamp, karavan ve dalış turizmi, kırmızı mercanlarıyla Ayvalık bayram tatilinde 75 bin olan nüfusunun katbekat fazlasını ağırladı.

Yoğun talep karşısında cadde ve sokakların araç trafiği ve yoğun parklar nedeniyle yayalara geçit vermediği ilçede belediye ekipleri 9 günde 7 bin tonu aşan çöp topladı.

"İğne atsan yere düşmez." tabirine uyan yoğunluğun yaşandığı bayram tatilinin ardından rutin çalışma temposuna dönülen Ayvalık'ta, eylülde okulların açılmasına kadar geçecek turizm sezonunda da yoğunluk bekleniyor.

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin ilçe genelinde çok iyi geçtiğini söyledi.

Turizmciler bakımından tatili değerlendiren Özgültekin, "9 günlük bayram tatilinde son dakika satışları sayesinde otellerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Temmuz ve ağustos aylarında da yüzde 70'leri, yüzde 80'leri bulacağız. Bu da Ayvalık genelindeki turizmci ve esnafı tatmin edecektir. Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Özgültekin, daha çok yerli turiste hizmet veren Ayvalık'ta halen Çin, Bulgaristan ve Almanya'dan gelen turistlerin de konakladığını ifade etti.

- "Bu süreçte Ayvalık'ın nüfusu 1 milyon kişiyi aştı"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise bayram tatilinin çok yoğun geçtiğini, işletmelerin dolu olduğunu anlattı.

İlçe genelindeki restoranlar, oteller ve turistik işletmelerin tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştığını dile getiren Ergin, "Tabii bu durum Ayvalık'ta çok ciddi bir yoğunluğu beraberinde getirdi. Belediyecilik anlamında, ilçedeki ekonomik hareketlilik anlamında bu yoğunluk kendini gösterdi." dedi.

Ergin, belediyenin tüm birimlerinde çalışan personelin tatil süresince çok ciddi emek harcadıklarını belirtti.

Bayram süresince ilçe nüfusundan katbekat fazla fazla misafiri ağırladıklarını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Ayvalık'ın nüfusu 1 milyon kişiyi aştı. Tabii bu yoğunluğun beraberinde getirdiği gerek araç trafiği gerekse çevresel anlamdaki anlık krizleri belediye olarak en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bu noktada tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kazasız belasız iyi bir bayramı atlattık. Bu bayramın ilçe esnafımız için de kazançlı ve bereketli geçtiğine inanıyorum. İnşallah turizm sezonunu da kazasız belasız ve bereketli şekilde geçirebilmeyi umut ediyoruz."