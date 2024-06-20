Bayram tatilinin beş günlük bilançosu, Türkiye genelinde trafik kazalarının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bayram tatilinin beşinci günündeki kaza ve denetleme verilerini paylaştı.

Son 24 saatte 696 kaza

Son 24 saatte meydana gelen 696 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 1.205 kişi ise yaralandı. Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre, bayram tatilinin beş gününde toplam 36 kişi yaşamını yitirirken, 6.550 kişi yaralandı.

Denetimler sıklaştırıldı

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, bayram süresince yapılan denetimlerde 23.219 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 35.990 araç ise diğer ihlallerden dolayı işlem gördü. Denetimlerin sıkılaştırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin daha dikkatli olmaları için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Önceki günlerin bilançoları

Bayram tatilinin dört günlük bilançosunda 26 ölü, 5.345 yaralı; üç günlük bilançosunda 22 ölü, 4.043 yaralı; iki günlük bilançosunda ise 16 ölü ve 2.716 yaralı bulunuyordu. Bayram tatilinin ilk gününde ise 852 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 1.421 kişi yaralanmıştı.

Bayramda trafik güvenliği

Bayram tatilleri, yoğun trafik nedeniyle kazaların arttığı dönemler olarak biliniyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve özellikle bayram dönüş yolculuklarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.