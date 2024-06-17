Bayram tatilinin başlangıcında yaşanan trafik kazaları ülke genelinde endişe yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 716 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Denetimler sürüyor

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. 289 bin 700 aracın denetlendiğini ifade eden Yerlikaya, hız ve radar kontrolleri sonucunda 18 bin 889 araca ceza kesildiğini, toplamda ise 17 bin 227 araca çeşitli trafik işlemleri yapıldığını duyurdu.

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"Trafik kurallarına uyalım"

Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım," uyarısında bulunarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Dünkü 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 295 kişinin yaralandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi