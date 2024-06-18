İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde meydana gelen kazalarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 43 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince hız denetimlerinin radar sistemi ile gece-gündüz devam ettiğini ve 24 saat esasına göre kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Acı veriler

Bayram tatilinin üçüncü günü olan 17 Haziran Pazartesi, 24 saat içinde toplam 824 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti ve 1,327 kişi yaralandı.

Denetim ekipleri, toplamda 375 bin 311 aracı kontrol etti. Bu denetimlerde 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer trafik ihlali işlemleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde maalesef 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var: Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."