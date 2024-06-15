Ankara’da dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması sonrası Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı AŞTİ'de, yolcular biletlerin pahalılığından şikâyet ederken, otobüs şoförleri de trafik yoğunluğuna dikkat çekti.

Kurban Bayramı nedeniyle dokuz günlük tatil dönemi başladı. Bayramı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara çıkmaya başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren kara yollarında yaşanan yoğunluğun yanı sıra havalimanları, otogarlar ve tren garlarında yoğunluklar yaşanmaya başladı. Ankara'da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlar AŞTİ'ye akın etti. Terminalde yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları bayram tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için ek seferler koydu.

“Son bir koltuk kaldığı için 800 lira aldılar”

Bazı vatandaşlar son güne kaldıkları için biletlerini pahalı aldıklarını belirtti. Afyonkarahisar'a yolculuk yapmak için AŞTİ'de bekleyen Nur Yiğit, "Afyonluyum, Ankara'ya tatile gelmiştim. Şimdi bayram dolayısıyla tekrar memlekete döneceğim; ama gördüğünüz gibi asla dönemiyorum. Bilet almaya çalıştım. Son bir koltuk kaldığı için 800 lira aldılar bilete, dün aldığım için. Fırsatçılık işte yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Tren biletleri de tükendi

Yüksek hızlı tren bileti bulamadığı için Konya'ya otobüsle gittiklerini aktaran Engin Alparslan ise “Bayram tatili, uzun bir tatil. Eşimle Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan İsveç'e ve Norveç'e geçeceğiz. İlginç bir yolculuk olacak. Otobüs biletini öncesinde almıştık, rahat bulduk. Trenle gitmek istiyorduk Konya'ya; ama tren bileti çok çabuk bitmiş. Biletler pahalı. Son zamanlarda ucuz bir şey kalmadı ki…” dedi.

Otobüs şoförlerinden Eyüp Turan ise yolların çok kalabalık olduğunu anlatarak, "Akşam 20.30'da Esenler'den çıktım, 11.00'de AŞTİ'ye girdim. Otobandan geldiğim halde zaman farkı çok. İlk defa böyle bir trafik yoğunluğu yaşıyorum. Allah'tan Marmara Otoyolu var da biraz rahat geldik. Orası da olmasaydı, yanmıştık. Ek seferler de çok dolu" diye konuştu.

“En fazla yolculuk doğuya”

Bir otobüs firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Çetin Önal da trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bayramda trafik yoğunluğu felaket derecede. Aşırı derecede izdiham var. Normalde İstanbul-Ankara arası 7 saat, aracım 15 saattir yolda. Yolcularımız burada mağdur oldu. Böyle bir bayram görmedim. İlave seferlerimiz var, yolcuların bilet bulmasında sıkıntı yok; ama araçlarımız 3-4 saat gecikmeli gidiyor. 40 senedir bu camianın içindeyim, ilk defa böyle yoğun bir bayram gördüm. Ülke genelinde 600'e yakın ek sefer koyduk şu an, ana seferlerin dışında. Ek seferler de dolu tamamen. En fazla yolculuk, Doğu ve Güneydoğu'ya yaşanıyor" dedi.