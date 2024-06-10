Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel bir ekip kurdu. Tatbikatlarla hazırlıklarını sürdüren ekipler, bayram boyunca göreve hazır olacaklarını belirtti. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları bulmak için belediyenin özel hattını arayabilecekler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Kaçan kurbanlar için özel hat

Ekipler, hayvanları yakalama tatbikatları yaparak bayrama hazırlandı. 7 kişilik ekip, uyuşturucu iğne atılan tüfek ve kement gibi araçlarla görev yapacak. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları bulmak için 332 22 33 numaralı telefondan yardım isteyebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi İsmail Zeybek, kaçan hayvanların yakalanması konusunda ekiplerin hazır olduğunu belirtti. Zeybek, özellikle arazi şartlarının hayvanın yakalanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Zeybek, "Kurban yakalama timimiz, hayvanlar kaçtığı esnada, biz anestezi ekibi olarak iğneyi atarız ve sakinleşmesini sağlarız. Bunun dışında hazır kıta olarak 4-5 arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlar yakalama ve muhafaza altına alma esnasında bize yardımcı olacak" dedi.

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı, açık yiyecek ve içecek üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak ve vatandaşlardan gelen şikayetlere müdahale edecek.