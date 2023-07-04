Tatillerde beslenme durumu ne yazık ki tam olarak kontrol edilemiyor. Her çeşit dondurma, tatlı ve aperatifler gün boyunca tüketilebiliyor.

Çoğu zaman bayram tatili gibi uzun tatillerden dönerken tartıya endişeyle çıkabilirsiniz. Sürpriz, bir gram bile almamış olmanızdır. Peki, tatilde alınan kilolar nasıl verilir?

Panik yapmayın, çok fazla çaba harcamadan onları verebilirsiniz. Çoğu zaman basit bir normale dönüş, tatillerde alınan 1 veya 2 kilonun üstesinden gelmek için yeterlidir, ancak iyi beslenme alışkanlıklarına devam etmek gerekir.

Bol miktarda su tüketin

İnsanlar bazen açlık duygusu ile susuzluk ihtiyacını karıştırdıkları için gereksiz besinler tüketirler. Bunun yerine bir bardak su içmeyi denemelisiniz. Suyun ekstra kalori yakımına destek olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca içtiğiniz su içerisine elma, salatalık, yeşillik, karanfil ve tarçın ekleyebilirsiniz.

Gece yemelerinden kaçının

Özellikle akşam yemek sonrasında gereksinimden fazla besin tüketimi gerçekleşen çok kişi vardır. Bu saatlerde beslenme yatış saatine çok yakın olduğu için hareket kısıtlılığıyla beraber alınan kalorinin yakımı gerçekleşemez. Vücudun uykuya ve dinlenmeye hazırlanabilmesi için gece yemeleri en büyük engeldir. Belli bir saatten sonra mutfağın kapısını kapatmayı unutmayın.

Gün içinde az ama çeşitli besinler tüketin

Amacınız kilo kaybetmekse günlük aldığınız kalori miktarını azaltmalısınız. Her zaman aç olduğunuzda daha düşük kalorili besinleri seçmeniz doğru seçim olacaktır. Gün içerisinde yemeklerin veya atıştırmalıkların bölünmesi, yemekten aldığınız keyfi de arttıracaktır.

Her öğünde protein tüketin

Protein hem karbonhidratlardan hem de yağlardan daha uzun süre tokluk hissi verir. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandıran protein bunlara ek olarak kas kütlenizin korunmasına da yardımcı olacaktır. Kısacası ana yemekler ve aperatifler için deniz ürünleri, et, yumurta, yoğurt, peynir, soya, fındık veya kurubaklagil gibi sağlıklı proteinleri tercih etmelisiniz.

Lifli besinleri ihmal etmeyin

Kabızlık probleminiz varsa kilo kaybetmeniz işkenceye dönebilir. Çünkü çalışmayan bir barsak sistemi yaşam kalitenizi düşüren başlıca etmendir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için lifli besinleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Lifli besinler kabızlığı önlemesinin yanı sıra kolesterolü de düşürür.