Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdı" dedi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Bayramda güneş rekoru" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1802959462090621150