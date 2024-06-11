İZBAN, ESHOT, İZULAŞ, metro, tramvay ve İZDENİZ dahil tüm toplu taşıma araçları 16-19 Haziran tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların rahatça seyahat edebilmesi için toplu ulaşım araçlarını ücretsiz yapma kararı aldı. Bu uygulama, bayram süresince İzmir halkına büyük kolaylık sağlayacak.

İzmir’de Bayram Boyunca Ücretsiz Toplu Taşıma

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN da ücretsiz olacak.

Ücretsiz Seferlerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00’da başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü saat 24.00’e kadar devam edecek. Bu uygulama, bayram süresince şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini amaçlıyor.

Ulaşımda Kolaylık Sağlanacak

Kurban Bayramı süresince ücretsiz toplu taşıma uygulaması, İzmir halkı için önemli bir kolaylık sağlıyor. Bayram ziyaretleri, alışverişler ve diğer seyahatler için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

ESHOT ve İZULAŞ Otobüsleri

ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, bayram boyunca İzmir’in farklı bölgelerinde kesintisiz hizmet verecek. Bu otobüsler, şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynayarak, vatandaşların bayram süresince rahatça seyahat etmelerini sağlayacak.

Metro ve Tramvay Seferleri

Metro ve tramvay seferleri de bayram süresince ücretsiz olacak. İzmir’in farklı noktalarını birbirine bağlayan bu hatlar, vatandaşların bayram boyunca rahat ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyacak.

İZDENİZ Yolcu Gemileri

İZDENİZ yolcu gemileri, bayram süresince İzmir Körfezi’nde ücretsiz yolculuk imkanı sunacak. Deniz ulaşımını tercih eden vatandaşlar, Körfez’in keyfini çıkararak sevdiklerine rahatça ulaşabilecek.

İZTAŞIT Otobüsleri

ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu otobüsler, İzmir’in kırsal bölgelerindeki vatandaşların bayram süresince rahatça seyahat etmelerini sağlayacak.