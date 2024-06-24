Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli turisti ağırlayan Muğla’da Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü. Trafik ekipleri araç sürücülerine trafik kurallarını uymaları yönünde uyarılarının yanında, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Bayramda Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520’sine cezai işlem uygulandı. 10 bin 520 araca Karayolu Trafik Kanunu’nun değişik maddelerine ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücü belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi.

Editör: Emir Çetintaş