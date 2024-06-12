Bir bilet firmasının yayınladığı verilere göre, 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili, seyahat sektöründe büyük bir patlama yarattı. Uçak ve otobüslerde doluluk oranları rekor seviyelere ulaşırken, araç kiralama fiyatlarında da artış görüldü.

Uçak bileti fiyatları uçtu!

Uçak seyahatine olan talep zirveye ulaştı. 14-23 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlar doldu. Açılan ek seferlerdeki biletlerin de %92'si satıldı. Ekonomi sınıfı uçak bileti fiyatları iç hatlarda 1500-2500 TL, dış hatlarda ise 3 bin-6 bin TL arasında değişti.

En yoğun uçak rotaları

İç Hatlar: İstanbul-Muğla, İzmir-Antalya, İstanbul-Antalya

Dış Hatlar: İstanbul-Londra, İstanbul-Paris, İstanbul-Dubai

Otobüslerde de doluluk oranları yüksek!

Otobüs seyahatlerinde de bayram dolayısıyla büyük bir talep artışı yaşandı. Mevcut seferlerin %96'sı doldu ve açılan ek seferlerdeki biletlerin %88'i satıldı. Şehirlerarası otobüs biletleri normalde 200-800 TL arasında iken bayramda fiyatlar arttı.

En yoğun otobüs rotaları

İstanbul-Ankara

İzmir-Adana

Antalya-Gaziantep

Araç kiralama fiyatları da arttı!

Kurban Bayramı'nda araç kiralama talebi de arttı. Büyük şehirlerde ve tatil bölgelerinde talep artışı nedeniyle fiyatlarda %20-30 artış gözlendi. Ekonomi sınıfı araçlarda günlük kiralama ücretleri 500-1000 TL, lüks araçlarda 2000-4000 TL arasında değişti. SUV ve aile araçlarında talep çok yüksek oldu ve fiyatlar 1500-3000 TL arasında yer aldı.