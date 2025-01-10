Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada gazetecilerin sendikasız ve düşük ücretlerle çalıştığına, 18 gazetecinin cezaevinde olduğuna ve Türkiye’nin basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 158'inci sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü basın özgürlüğü açısından karanlık bir tablo olduğuna vurgu yapılarak “Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 158'inci sırada yer alıyor.18 gazeteci cezaevinde tutulurken gazeteciler haklarında açılmış davalarla, yaygınlaşan adli kontrol uygulamalarıyla baskı altına alınmaya çalışılıyor” denildi.

"Düşük ücret, sendikasızlık ve işsizlik en ağır sorunlar"

İktidarın Dezenformasyon Yasası’nın ardından gündemde tuttuğu Etki Ajanlığı Tasarısı ile gazeteciliği suç olarak göstermeye çalıştığı hatırlatılan açıklamada “Hem iktidar hem de bazı muhalefet partileri tarafından hedef gösterilen gazetecilere fiziksel saldırılar sürüyor. Saldırganlar cezasızlıkla ödüllendiriliyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Basın Kanunu’nun çıkarılması için verilen mücadele sonucu 1961’de gazeteciler için önce “bayram” olarak ilân edilen 10 Ocak'ın adı, 1971’de basına uygulanan baskı nedeniyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi.

10 Ocak’ta haksız gözaltı ve tutukluluk, sansür, Basın İş Yasası ile çalıştırılmamak, düşük ücret, sendikasızlık ve işsizlik en ağır sorunlar olarak gündemdeki yerini koruyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: “Simidimiz ve hürriyetimiz için” başlayan mücadele

4 Ocak 1961'de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Basın İş Kanunu Resmî Gazete ’de yayınlandı. Ancak dokuz gazete patronu, 212 sayılı yasaya ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasaya karşı çıktılar.

Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah’ın patronları ortak bildiriye imza atarak gazetelerini üç gün kapattıklarını duyurdu. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve İstanbul Gazeteciler Sendikası ise çalışanlarla birlikte karara katılmadıklarını açıkladı.

Ellerinde “Simidimiz ve hürriyetimiz için”, “Çalışan gazeteciye cop, patrona hazırlop” gibi dövizler taşıdılar. “Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler üç gün boyunca İstanbul Gazeteciler Sendikası çatısı altında ‘Basın’ adlı bir gazete yayımladı.

Basın Gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında yayınını sürdürdü. Üç gün süren bu dayanışmanın ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilere yönelik ağır baskılar nedeniyle günün adı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi.