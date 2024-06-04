Borsa İstanbul, Kurban Bayramı'nın ardından geleneksel yükselişine hazırlanıyor. Uzmanlar, yaz aylarında yaşanacak gelişmelerin borsadaki sıcaklığı artıracağını ve TL bazında yeni rekorların gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Bayram sonrası ralli için zemin hazır

Son 5 yılda Kurban Bayramı öncesi yaşanan düşüşlerin ardından gelen hızlı yükseliş, yatırımcıları umutlandırıyor. Bu yıl da benzer bir senaryonun yaşanması beklenirken, rallinin ateşleyicisi olacak gelişmeler dikkat çekiyor.

FATF kararı ve not artırımı beklentileri rüzgarı estirecek

28 Haziran'da FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Bu kararın borsadaki rallinin fitilini ateşlemesi öngörülürken, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı ve CDS'lerdeki düşüş de yaz aylarını hareketli kılacak gibi görünüyor.

Teknik veriler ne diyor?

BIST 100 Endeksi, dolar bazında 323 seviyesini aştıktan sonra 343 direnciyle karşılaştı. Uzmanlar, haziran ayında 10 bin - 11 bin puan arasında yatay bir seyir bekliyor. 10.380, 10.120 ve 9.850 destek seviyeleri olarak öne çıkarken, 10.570, 10.750 ve 10.950 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Yabancı yatırımcı tahvilde alıcı, hissede satıcı

Yabancı yatırımcılar son dört haftada 6,5 milyar dolarlık tahvil alımı yaparken, hisse senedi satışları da devam ediyor. Bu durum, borsadaki zayıf seyrin nedenleri arasında gösteriliyor.

Rezervler 4 yıl sonra artıda

Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme politikası ve yabancı yatırımcıların ilgisi meyvelerini veriyor. Swap hariç net rezervler 31 Mayıs'ta artıya geçerek 1,5 milyar dolara ulaştı.

Uzman görüşleri

İnfo Yatırım'dan Sertaç Ekeke, yıl boyunca 400 dolar hedefine doğru bir yolculuk beklediğini belirtirken, İntegral Yatırım'dan Başak Kamber, Borsa endeksinin 10.400 üzerinde kalması durumunda 11.500 seviyelerine doğru yükselişlerin hızlanabileceği görüşünde.