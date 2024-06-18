Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Döner'in ailesi, bayramı buruk yaşarken, yetkililer arama çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ikamet eden Mehmet Döner, 51 yaşında ve şizofreni hastası. Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'nde bir inşaatta çalışmak üzere evden çıktı. Sabah saatlerinde rahatsızlanarak bir ağacın altında dinlenmeye karar veren Döner, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

İnşaat işinde çalışan arkadaşları, Mehmet Döner'in kaybolduğunu ancak iş bitiminde fark edebildi. Şizofreni hastası olan Döner, saat 10.30'dan itibaren bir daha görülmedi. Arkadaşları, iki saat boyunca onu aradıktan sonra eve dönmüş olabileceğini düşünerek aramayı sonlandırdı. Ancak akşam saatlerinde ailesinin eve dönmediğini fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu.

Arama Çalışmaları Sürüyor

İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Üç gündür devam eden arama çalışmalarında, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. Aramalar, Döner’in kaybolduğu noktadan başlayarak genişletilerek devam ediyor. Ayrıca, akşam saatlerinde termal drone'lar ile de aramalar gerçekleştiriliyor.

Ailesinin Umutlu Bekleyişi

Mehmet Döner’in kızı Simge Döner, babasından gelecek iyi bir haberi umutla beklediklerini belirterek, “Babam üç gündür kayıp. Şenköy Mahallesi'nde çalışmaya gitmişti ve saat 10.30'dan sonra kimse onu görmemiş. Jandarma, AFAD ve gönüllülerle birlikte arama çalışmalarına devam ediyoruz. Babamın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayati tehlikesi olup olmadığını bilmiyoruz. Görenlerin ve duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Döner’in kardeşi Ahmet Döner ise abisinin kaybolmasıyla ilgili olarak, “Abim arkadaşlarıyla çalışmaya gitmişti. Saat 10.30’da rahatsızlanmış ve bir ağacın altında dinlenmeye başlamış. Arkadaşları onu sonrasında görmemişler. İş bitiminde onu aramışlar ancak bulamayınca eve gittiğini düşünerek aramayı bırakmışlar. Akşam ablam beni arayıp abin yanında mı diye sordu. Yanımda olmadığını söyleyince kaybolduğunu öğrendim ve hemen 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundum. O günden beri jandarma ve AFAD arama çalışmalarına devam ediyor. Abimin bulunmasını istiyoruz. Görenlerin bize ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.