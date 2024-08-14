Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde çarşı esnafı ve helva imalatı yapan üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında, Bayramiç’in meşhur coğrafi işaretli helvasının üretimi ve tanıtımı üzerine önemli istişarelerde bulunuldu.

Yerli susam üretimi için destek

Kaymakam Emrah Bütün, Bayramiç Helvası'nın daha geniş kitlelere tanıtılması ve yerli susam üretiminin arttırılması konularında helva üreticilerinden bilgi aldı. Bayramiç Helvası'nın bölge ekonomisi için önemine dikkat çeken Bütün, bu değerli ürünün korunması ve geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Esnafa destek ziyareti

Ziyaretin ardından çarşı esnafını dolaşan Kaymakam Bütün, esnaflarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Esnafın taleplerini dinleyen Kaymakam Bütün, ilçede ticaretin gelişmesi ve esnafın sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün'ün gerçekleştirdiği bu ziyaretler, hem esnafla hem de üreticilerle doğrudan temas kurarak, ilçenin ekonomik ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.