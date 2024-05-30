Alikabaklar köyünden Bayramiç’e doğru seyir halinde olan Taşkın, iddiaya göre sağından geçmeye çalıştığı aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybetti. Motosikletle birlikte yoldan çıkan Taşkın, ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taşkın, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da durumu ağırlaşan Taşkın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.