İddialara göre, yangının biçerdöver makinesinden çıktığı belirtildi. Olayın hemen ardından, bölge halkının ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan 8 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Yangın, ormanlık alana yaklaşık 5 metre mesafe kala kontrol altına alınabildi. Ancak, söndürme çalışmaları devam ediyor ve bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.

Yangın sonrası oluşan zararın boyutu, yaklaşık 100 dönüm arazinin etkilendiği tahmin ediliyor.