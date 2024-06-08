İddialara göre, yangının biçerdöver makinesinden çıktığı belirtildi. Olayın hemen ardından, bölge halkının ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan 8 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Yangın, ormanlık alana yaklaşık 5 metre mesafe kala kontrol altına alınabildi. Ancak, söndürme çalışmaları devam ediyor ve bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.

Yangın sonrası oluşan zararın boyutu, yaklaşık 100 dönüm arazinin etkilendiği tahmin ediliyor. 

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Editör: Simge Akbulut