Yangın, dün saat 12.00 sularında Bayramiç ilçesinin Barajtepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, bir dozer ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan yoğun mücadele sonucu yangın, 24 saat sonra, bugün saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

2.5 hektarlık büyük hasar

Yangının başladığı alanın 2.5 hektarlık kısmında büyük hasar meydana gelirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.