Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve Marmaris’in nüfusu bayramda 1 milyonu geçti

Milyonu aştılar

Ege’nin en önemli turizm kentleri Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Datça ve Menderes’in nüfusu bayramda bir milyonu aştı. Konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzleri güldürdü. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi.

Esnafın yüzü güldü

Gümüldür, Ürkmez, Doğanbey gibi tatil beldeleri olan tarihinde yaşamadığı kalabalığı gördü. İlçenin nüfusu bayram boyunca on katına çıktı Selçuk Efes Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda 129 bin 987 kişi tarafından ziyaret edildi. Babadağ’da yamaç paraşütü atlayış rekoru kırdı. Ege sahillerindeki bayram yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.