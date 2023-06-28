Turizmcilerin günler öncesinden rezervasyonları kabul etmeye başladığı Çeşme’de otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşırken ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Ilıca Plajı’nı dolduran binlerce kişi hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi. Oldukça rüzgarlı bir havanın hakim olduğu Çeşme’de bazı tatilciler şemsiyelerine hakim olmakta zorlanıp zaman zaman zor anlar yaşadı.



İstanbul’dan ilk kez Çeşme’ye geldiğini söyleyen Zeynep Yıldırım, “Bayram tatili nedeniyle ailece İstanbul’dan geliyoruz. Güzel çok memnunuz. Özellikle Alaçatı çok güzel. Bir top dondurma 30 lira ama İstanbul’da da şu an fiyatlar böyle. Yediğiniz yere de bağlı. Bütçenize göre de bulabiliyorsunuz. Ilıca çok güzel” dedi.



Çeşme’de özellikle denizin tadını çıkaran ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Emre Yıldız (9) "Deniz çok güzel. Ben de Eskişehir’den geldim. Çok beğendim. Bir gün önce geldik. Birkaç güne döneceğiz. Denizde yüzmek ve kumda oynamak beni mutlu ediyor" diye konuştu.



'ŞEHİR PANDEMİ VARMIŞ GİBİ OLDU'

Emir Tınaz da tatilde soluğu Çeşme’de aldığını söyleyerek “İzmir Karşıyaka’dan geliyorum. Birkaç gündür buradayım. Herkese tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın Ilıca’ya gelin. Zaten burası halk plajı. Dün arkadaşımda kaldım. Bugün plajda yatmayı düşünüyorum. Değişiklik olsun istedim. Çeşme’ye her yaz gelirim. Şehir içi bomboş kaldı. Pandemi varmış gibi oldu. Ama çeşme çok kalabalık” diye konuştu.



Cumali İnan da "Dün Van’dan geldik. Burayı tercih ettik. Havası suyu çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. İki ay kalırız. Çeşme’de uygun yerler de var" dedi.