Kurban bayramı tatilinin ikinci günü yeni geçmişken kaza bilançoları açıklandı. Dün, toplam 11 kişinin öldüğü meydana gelen 726 trafik kazasında 1295 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya hız yapanları uyardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 289 bin 700 araç denetimi 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldığını belirterek hayatını kaybeden vatandaş ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yerlikaya, ''Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun'' dedi.